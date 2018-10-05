Димитар Бербатов: мне больно смотреть на игру "Манчестер Юнайтед"

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Болгарии Димитар Бербатов заявил, что ему не нравится игра манкунианской команды в нынешнем сезоне."Я больше не на "Олд Траффорд". Я не на тренировочном поле, не говорю ни с тренером, ни с игроками. Но то, что я вижу снаружи, видеть неприятно. Выступления команды прямо сейчас не приносят удовольствия.Как бывшему игроку "МЮ", мне больно, потому что я хочу, чтобы эта команда всегда побеждала. Но как я говорил ранее, в наши дни очень сложно быть тренером и справляться со всеми этими игроками и их эго. Сейчас у футболистов большая власть", — цитирует Бербатова интернет-портал Goal.