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Димитар Бербатов: мне больно смотреть на игру "Манчестер Юнайтед"

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Болгарии Димитар Бербатов заявил, что ему не нравится игра манкунианской команды в нынешнем сезоне.

"Я больше не на "Олд Траффорд". Я не на тренировочном поле, не говорю ни с тренером, ни с игроками. Но то, что я вижу снаружи, видеть неприятно. Выступления команды прямо сейчас не приносят удовольствия.

Как бывшему игроку "МЮ", мне больно, потому что я хочу, чтобы эта команда всегда побеждала. Но как я говорил ранее, в наши дни очень сложно быть тренером и справляться со всеми этими игроками и их эго. Сейчас у футболистов большая власть", — цитирует Бербатова интернет-портал Goal.

"Газета.ру"
Теги: Бербатов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:42
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