Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (13)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (13)
14:52
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
14:19
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
13:21
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
12:35
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
11:32
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Димитар Бербатов: мне больно смотреть на игру "Манчестер Юнайтед"
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Болгарии Димитар Бербатов заявил, что ему не нравится игра манкунианской команды в нынешнем сезоне.
"Я больше не на "Олд Траффорд". Я не на тренировочном поле, не говорю ни с тренером, ни с игроками. Но то, что я вижу снаружи, видеть неприятно. Выступления команды прямо сейчас не приносят удовольствия.
Как бывшему игроку "МЮ", мне больно, потому что я хочу, чтобы эта команда всегда побеждала. Но как я говорил ранее, в наши дни очень сложно быть тренером и справляться со всеми этими игроками и их эго. Сейчас у футболистов большая власть", — цитирует Бербатова интернет-портал Goal.
"Газета.ру"
"Я больше не на "Олд Траффорд". Я не на тренировочном поле, не говорю ни с тренером, ни с игроками. Но то, что я вижу снаружи, видеть неприятно. Выступления команды прямо сейчас не приносят удовольствия.
Как бывшему игроку "МЮ", мне больно, потому что я хочу, чтобы эта команда всегда побеждала. Но как я говорил ранее, в наши дни очень сложно быть тренером и справляться со всеми этими игроками и их эго. Сейчас у футболистов большая власть", — цитирует Бербатова интернет-портал Goal.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.