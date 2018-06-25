Новости партнеров

В "Баварии" поженились две футболистки женской команды (фото)

Футболистки женской команды "Баварии" чешка Люси Вонкова и нидерландка Клаудия ван ден Хейлигенберг вступили в брак.

33-летняя ван ден Хейлигенберг после бракосочетания взяла фамилию 26-летней Вонковой.

Люси выступает за основную команду мюнхенского клуба, а ван ден Хейлигенберг - за дублирующий состав.

"Я вышла замуж за лучшую женщину в мире", — написала ван ден Хейлигенберг в твиттере.


View this post on Instagram

One month to go... ????

A post shared by Claudia Van Den Heiligenberg (@claussie85) on


View this post on Instagram

Met de mooiste op vakantie ?????

A post shared by Claudia Van Den Heiligenberg (@claussie85) on

Сегодня, 20:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
#7  ZeArt83   (Сегодня, 21:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тьфу мерзость.Зачем это публиковать.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#6  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:18)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тьфу мерзость....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#5  Frost  Vjhjp (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (2)
online

Это и есть гейропейские ценности.....................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#4  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 21:11)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем эта футбольная новость на нашем порносайте ? laughing laughing laughing
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:10)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну зачем публиковать на этом сайте подобное? А потом удивляются - че ж так много пид--ов пытается парады по стране устроить! Сами же рекламируете это
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  tuner   (Сегодня, 21:06)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Мечты сбываются, если месячные в одно и то же время. .Какая экономия на противозачаточных! После климакса можно покупать собственный футбольный клуб.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#1  Гай Юлий Цезарь   (Сегодня, 20:58)
  • +2
  •  (4)

ну что ж совет вам, да любовь...тьфу блеать rage
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.