В "Баварии" поженились две футболистки женской команды (фото)

Футболистки женской команды "Баварии" чешка Люси Вонкова и нидерландка Клаудия ван ден Хейлигенберг вступили в брак.33-летняя ван ден Хейлигенберг после бракосочетания взяла фамилию 26-летней Вонковой.Люси выступает за основную команду мюнхенского клуба, а ван ден Хейлигенберг - за дублирующий состав."Я вышла замуж за лучшую женщину в мире", — написала ван ден Хейлигенберг в твиттере.