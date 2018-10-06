Новости партнеров

Эден Азар назвал четверку лучших игроков чемпионата Англии

Хавбек лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар назвал лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) на свой взгляд.

"Может быть, для вас это люди, которые забивают больше голов, но не всегда так. В АПЛ много топ-игроков. Агуэро один из лучших. Де Брюйн травмирован, но он также является одним из лучших. Отмечу Салаха, который был лучшим в прошлом сезоне. У нас играет Н'голо Канте, который также в этом списке", — приводит слова Азара SportBible.

Азар в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии семь игр, в которых забил шесть мячей и отдал два голевых паса.

"Газета.ру"
Теги: Азар Челси
Сегодня, 00:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.