Агент Ибрагимовича готов вести переговоры с "Миланом"

Агент нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича Мино Райола готов вести переговоры о переходе с "Миланом"."На данный момент это невозможно, потому что разговоры, которые были с клубом, не актуальны. Но мы готовы поговорить. В "Милане", наконец, появились нормальные люди, ответственные за клуб.Я не открываю дверь и не закрываю ее. У Златана были прекрасные моменты в "Милане", он оставил там частичку своего сердца, так же, как это было в "ПСЖ". Мы должны понять, на каких условиях «Милан или любой другой клуб захочет его приобрести", — цитирует Райолу Football Italia.После 24-х матчей MLS шведский форвард забил 20 мячей и располагается на второй строчке в гонке бомбардиров. Лидирует нападающий "Атланта Юнайтед" Джозеф Мартинес, на счету которого 30 мячей.