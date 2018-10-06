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"Бавария" нацелилась на полузащитника "Ромы" Дженгиза Ундера

Полузащитник "Ромы" Дженгиз Ундер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации Calciomercato, турецкий футболист может перейти в мюнхенскую "Баварию". Отмечается, что игрок интересен лондонскому "Арсеналу" и "Манчестер Сити".

В немецком клубе видят в Ундере замену Арьену Роббену. "Мюнхен" готов заплатить за полузащитника €60 млн.

"Газета.ру"
Теги: Рома Бавария Трансферы
Сегодня, 08:37
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