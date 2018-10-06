Луиса Суареса не вызвали в сборную Уругвая из-за семейных обстоятельств

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес не получил вызова в сборную Уругвая на товарищеские матчи против национальных команд Южной Кореи и Японии, которые состоятся 12-го и 16 октября соответственно.По информации официального сайта Уругвайской футбольной ассоциации, в даты предстоящих матчей ожидается рождение третьего ребенка в семье Суареса. В этой связи форвард не был включен в список из 22 игроков, выбранных главным тренером национальной команды Оскаром Табаресом.При этом если ребенка появится на свет раньше намеченного срока, то Суарес может быть вызван в сборную на октябрьские матчи. Уругвай сыграет с Южной Кореей в Сеуле, а встреча с Японией состоится в Сайтаме.