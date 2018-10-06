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Роман Зозуля: буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве

Форвард "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего 6 октября в Лас-Вегасе турнира UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором.

"Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени буду его смотреть. Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведёт себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живёт в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой", - цитирует Зозулю FootnallHub.
Теги: Зозуля
Сегодня, 10:19
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:35)
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Буду болеть против дага


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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