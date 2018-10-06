Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Криштиану Роналду готов сыграть с "Удинезе" после обвинений в изнасиловании

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду готов появиться на поле в матче с итальянским "Удинезе", несмотря на обвинения в изнасиловании.

По информации AP, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не стал уточнять, выйдет ли Роналду в стартовом составе.

Напомним, ранее стало известно, что американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду и обвиняет его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м году в Лас-Вегасе. Полиция США возобновила расследование по этому делу, Роналду отрицает все обвинения.

Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз" из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в игре с "Валенсией". Руководство "Ювентуса" ранее выразило поддержку своему футболисту, но спонсоры и бизнес-партнеры выразили обеспокоенность выдвинутыми в адрес Роналду обвинениями. Цена акций "Ювентуса" также упала из-за последних новостей.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Удинезе Ювентус
Сегодня, 11:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пердак американской шлюхи будет стоить подороже первоначально оговоренных 270 килобаксов.
Дал бы сразу лимон, а то здоровье дымохода за 9 лет видимо очень сильно ухудшилось.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Я в бан, спартачпок-питарОК.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.