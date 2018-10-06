Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:19
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Вчера, 23:37
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
Вчера, 23:28
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
Вчера, 22:34
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Вчера, 21:49
Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Вчера, 21:27
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле (3)
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле (3)
Вчера, 21:14
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Вчера, 21:00
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Криштиану Роналду готов сыграть с "Удинезе" после обвинений в изнасиловании
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду готов появиться на поле в матче с итальянским "Удинезе", несмотря на обвинения в изнасиловании.
По информации AP, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не стал уточнять, выйдет ли Роналду в стартовом составе.
Напомним, ранее стало известно, что американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду и обвиняет его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м году в Лас-Вегасе. Полиция США возобновила расследование по этому делу, Роналду отрицает все обвинения.
Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз" из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в игре с "Валенсией". Руководство "Ювентуса" ранее выразило поддержку своему футболисту, но спонсоры и бизнес-партнеры выразили обеспокоенность выдвинутыми в адрес Роналду обвинениями. Цена акций "Ювентуса" также упала из-за последних новостей.
"Газета.ру"
По информации AP, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не стал уточнять, выйдет ли Роналду в стартовом составе.
Напомним, ранее стало известно, что американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду и обвиняет его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м году в Лас-Вегасе. Полиция США возобновила расследование по этому делу, Роналду отрицает все обвинения.
Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз" из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в игре с "Валенсией". Руководство "Ювентуса" ранее выразило поддержку своему футболисту, но спонсоры и бизнес-партнеры выразили обеспокоенность выдвинутыми в адрес Роналду обвинениями. Цена акций "Ювентуса" также упала из-за последних новостей.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.