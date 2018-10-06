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Агент: Ибрагимович готов к переговорам с "Миланом"

Агент Мино Райола, представляющий интересы шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича заявил, что его клиент готов к переговорам с "Миланом".

Напомним, футболист ранее уже выступал за "Милан".

"На данный момент это невозможно, потому что разговоры, которые мы проводили с клубом, не актуальны, но мы готовы поговорить. У "Милана" есть надежный владелец. У меня никогда не было проблем с миланским клубом. Между Златаном и спортивным директором "Милана" Леонардо существует большое взаимное уважение. У Златана были прекрасные моменты в этом клубе", - цитирует Райолу Rai Sport.
Теги: Райола Ибрагимович Милан
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