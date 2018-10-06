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Адвокаты Майорги хотят привлечь к "делу Роналду" еще одну "жертву"

В деле по обвинению нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании американки Кэтрин Майорги может появиться еще одна фигурантка.

По информации The Sun, адвокаты Майорги намерены связаться с другой женщиной, якобы пострадавшей от подобного преступления со стороны португальца в 2005 году.

Также адвокаты Майорги попросили всех подвергнувшихся насилию со стороны португальца сделать публичное заявление.

В 2005 году Роналду был арестован по подозрению в изнасиловании француженки африканского происхождения в одном из отелей Лондона, однако избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик.

"Газета.ру"
Теги: Роналду
Сегодня, 11:38
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