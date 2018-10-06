Пеп Гвардиола: я не играю против Клоппа, мы играем с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Гвардиола проиграл немецкому специалисту за всю карьеру 7 раз."Я не играю против Юргена. Я играю против "Ливерпуля", мы играем. Иногда я выигрываю, иногда проигрываю. Иногда мы выигрываем турниры, иногда вылетаем. Он превосходный тренер. Я очень уважаю то, как играют его команды", - цитирует Гвардиолу Goal.