В матче АПЛ фанаты бросили на поле фаллоимитатор

В матче 8-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" (1:1) произошел забавный момент.Незадолго до окончания игры болельщики начали бросать на поле посторонние предметы, одним из которых оказался фаллоимитатор. Главный судья встречи Кевин Фрэнд был вынужден приостановить встречу, чтобы поднять секс-игрушку с газона и вынести ее за пределы поля, после чего матч продолжился.