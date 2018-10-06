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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В матче АПЛ фанаты бросили на поле фаллоимитатор
В матче 8-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" (1:1) произошел забавный момент.
Незадолго до окончания игры болельщики начали бросать на поле посторонние предметы, одним из которых оказался фаллоимитатор. Главный судья встречи Кевин Фрэнд был вынужден приостановить встречу, чтобы поднять секс-игрушку с газона и вынести ее за пределы поля, после чего матч продолжился.
Незадолго до окончания игры болельщики начали бросать на поле посторонние предметы, одним из которых оказался фаллоимитатор. Главный судья встречи Кевин Фрэнд был вынужден приостановить встречу, чтобы поднять секс-игрушку с газона и вынести ее за пределы поля, после чего матч продолжился.
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