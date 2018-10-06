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В матче АПЛ фанаты бросили на поле фаллоимитатор

В матче 8-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" (1:1) произошел забавный момент.

Незадолго до окончания игры болельщики начали бросать на поле посторонние предметы, одним из которых оказался фаллоимитатор. Главный судья встречи Кевин Фрэнд был вынужден приостановить встречу, чтобы поднять секс-игрушку с газона и вынести ее за пределы поля, после чего матч продолжился.
Теги: Брайтон Вест Хэм
Сегодня, 12:05
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3
(1)
#3  Makc33   (Сегодня, 12:26)
  • 0
  •  (2)

Очень познавательная и информативная новость
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 12:23)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
я даже догадываюсь, как её пронесли на стадион


так же как и болелы синита проносят фаера laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 12:18)
  • +1
  •  (3)
online

я даже догадываюсь, как её пронесли на стадион
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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