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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Барселона" готова заплатить 65 млн евро за защитника "Наполи"
"Барселона" проявляет предметный интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.
По информации Mundo Deportivo, скауты каталонского клуба наблюдали за игроком в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Наполи" и "Ливерпулем" (1:0)
Отмечается, что в зимнее трансферное окно сине-гранатовые готовы сделать попытку приобрести Кулибали за 65 млн евро.
27-летний Кулибали выступает за неаполитанский клуб с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел семт матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.
"Газета.ру"
По информации Mundo Deportivo, скауты каталонского клуба наблюдали за игроком в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Наполи" и "Ливерпулем" (1:0)
Отмечается, что в зимнее трансферное окно сине-гранатовые готовы сделать попытку приобрести Кулибали за 65 млн евро.
27-летний Кулибали выступает за неаполитанский клуб с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел семт матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.
"Газета.ру"
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