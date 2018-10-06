"Барселона" готова заплатить 65 млн евро за защитника "Наполи"

"Барселона" проявляет предметный интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.По информации Mundo Deportivo, скауты каталонского клуба наблюдали за игроком в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Наполи" и "Ливерпулем" (1:0)Отмечается, что в зимнее трансферное окно сине-гранатовые готовы сделать попытку приобрести Кулибали за 65 млн евро.27-летний Кулибали выступает за неаполитанский клуб с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел семт матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.