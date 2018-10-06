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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Войцех Щенсны: я хотел бы провести всю свою карьеру в "Арсенале"
Вратарь итальянского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о своем пребывании в лондонском "Арсенале".
Польский футболист поведал о конфликте с бывшим главным тренером «канониров» Арсеном Венгером.
"Я раньше курил и меня однажды за это оштрафовал Венгер. Я очень уважаю его, но поскольку это произошло в то же время, когда я потерял свое место в стартовом составе, то история была раздута. Мне было 20 лет, когда я начал играть в Английской премьер-лиге (АПЛ). Может быть, психологически я был не совсем готов к этому. Но потом ты вырастаешь, становишься зрелым. Теперь я — муж и отец, так что жизнь немного меняется", — заявил Щенсны BBC Sport.
Также голкипер высказался относительно его возможного возвращения в стан «пушкарей».
"Я хотел бы провести всю свою карьеру в "Арсенале". Это клуб, который я люблю. Это клуб, за который я еще переживаю. Я отдал все, чтобы там играть. Сожалею, что не сделал больше. Но иногда вы должны думать своей головой, а не только прислушиваться сердца", — заключил Щенсны.
"Газета.ру"
Польский футболист поведал о конфликте с бывшим главным тренером «канониров» Арсеном Венгером.
"Я раньше курил и меня однажды за это оштрафовал Венгер. Я очень уважаю его, но поскольку это произошло в то же время, когда я потерял свое место в стартовом составе, то история была раздута. Мне было 20 лет, когда я начал играть в Английской премьер-лиге (АПЛ). Может быть, психологически я был не совсем готов к этому. Но потом ты вырастаешь, становишься зрелым. Теперь я — муж и отец, так что жизнь немного меняется", — заявил Щенсны BBC Sport.
Также голкипер высказался относительно его возможного возвращения в стан «пушкарей».
"Я хотел бы провести всю свою карьеру в "Арсенале". Это клуб, который я люблю. Это клуб, за который я еще переживаю. Я отдал все, чтобы там играть. Сожалею, что не сделал больше. Но иногда вы должны думать своей головой, а не только прислушиваться сердца", — заключил Щенсны.
"Газета.ру"
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