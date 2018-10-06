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СМИ: Роналду обвиняет "Реал" в инициировании дела об изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского "Реала", сообщает La Repubblica.

По информации издания, отношения между португальцем и президентом "сливочных" Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.

Отмечается, что Роналду уверен в причастности главы "королевского клуба" к обвинениям в изнасиловании, которые ему предъявила американка Кэтрин Майорга, а также к полученной им красной карточке в игре Лиги чемпионов против "Валенсии".

Из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 14:05
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#1  yuri  спб (Сегодня, 14:31)
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Пидараски и ***асы. В кустах сидеть ипаные обезьяны. Я сказал, минусовые питоры!.


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