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"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги

Завершились стартовые матчи субботней программы 7-го тура бундеслиги.

Чемпионат Германии

7-й тур

Вердер – Вольфсбург 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 35 Классен, 2:0 – 86 Эггештайн.

"Вердер" – Павленка, Гебре Селассие, Лангкамп, Мойсандер, Аугустинссон, Эггештайн, Баргфреде, Классен (Мевальд, 89), Осако (Эггештайн, 83), Крузе, Кайнц (Писарро, 75).

"Вольфсбург" – Кастельс, Виллиам, Кнохе, Брукс, Руссийон, Тиссеран (Реджбечай, 86), Штеффен (Блашчиковски, 78), Малли (Гинчек, 59), Арнольд, Брекало, Вегорст.

Предупреждения: Кайнц (43), Виллиам (45), Гинчек (63).


Ганновер – Штутгарт 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 30 Вуд, 2:0 – 45 Вуд, 2:1 – 50 Гомес, 3:1 – 90 Бебу.

"Ганновер" – Эссер, Тревизан, Альборноз, Элез, Антон, Швеглер (Фоссум, 87), Уолас, Асано (Харагути, 14), Бебу, Вуд (Бакалож, 76), Фюллькруг.

"Штутгарт" – Цилер, Баумгартль, Бадштубер (Томми, 46), Соса, Павар, Дидави, Аскасибар, Гентнер (Сарпей, 84), Кастро (Гонсалес, 46), Бек, Гомес.

Предупреждения: Альборноз (19), Соса (82), Томми (85).


Боруссия Д – Аугсбург 4:3 (0:1, 4:2)

Голы: 0:1 – 22 Финнбогасон, 1:1 – 62 Пако Алькасер, 1:2 – 71 Макс, 2:2 – 80 Пако Алькасер, 3:2 – 84 Гетце, 3:3 – 87 Грегорич, 4:3 – 90 Пако Алькасер.

"Боруссия" Д – Бюрки, Аканджи, Диалло, Хакими, Загаду, Витцель, Вайгль (Гетце, 77), Бруун Ларсен (Геррейру, 69), Санчо, Ройс, Филипп (Пако Алькасер, 59).

"Аугсбург" – Люте, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Байер (Гетце, 64), Хедира, Грегорич, Хан (Моравек, 75), Каюби, Финнбогасон (Кордова, 83).

Предупреждения: Байер (4), Хан (42), Ройс (52), Хедира (54), Гауэлеу (59), Каюби (63), Финнбогасон (79), Кордова (90).


Майнц – Герта 0:0 (0:0, 0:0)

"Майнц" – Центнер, Белль, Аарон Мартин, Мвене, Ньяхате, Гбамен (Максим, 88), Кунде, Баку, Боэтиюс, Буркардт (Уджа, 67), Матета (Абасс, 82).

"Герта" – Ярстейн, Рекик, Штарк (Лустенбергер, 46), Платтенхардт, Лазаро, Шелбред, Майер, Дуда, Калу, Дилросун (Лекки, 74), Ибишевич (Зельке, 61).

Предупреждения:Шелбред (69), Майер (90).


Фортуна – Шальке 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 47 Маккенни, 0:2 – 53 Бургшталлер.

"Фортуна" – Рензинг, Каминьски, Айхан, Гиссельманн (Усами, 66), Циммер, Зоботтка, Бодзек (Дукш, 63), Моралес, Циммерманн, Раман, Хеннингс.

"Шальке" – Фэрманн, Сане, Налдо, Мендиль, Сердар (Ут, 62), Калиджури, Маккенни (Коноплянка, 79), Маскарель, Бенталеб, Ди Санто (Эмболо, 88), Бургшталлер.

Предупреждения: Мендиль (26), Циммер (33), Зоботтка (51), Бодзек (55).
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