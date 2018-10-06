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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Тоттенхэм" победил "Кардифф", "Борнмут" разгромил "Уотфорд и другие результаты АПЛ
Закончились 5 стартовых матчей дня в АПЛ.
Чемпионат Англии
8-й тур
"Лестер" – "Эвертон" 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 7 Ришарлисон, 1:1 – 40 Рикарду Перейра, 1:2 – 77 Сигурдссон.
"Лестер" – Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра (Окадзаки, 86), Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Геззаль, 80), Ихеаначо (Олбрайтон, 67), Варди.
"Эвертон" – Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Бернард (Шнайдерлин, 90), Дэвис (Тосун, 71), Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 90), Сигурдссон, Ришарлисон, Гуйе.
Предупреждения: Амарти (31), Морган (43), Дэвис (45), Чилуэлл (90).
Удаление: Морган (63).
"Бернли" – "Хаддерсфилд" 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 20 Воукс, 1:1 – 66 Шиндлер.
"Бернли" – Харт, Тарковски, Тэйлор, Ми, Лоутон, Корк, Леннон, Вествуд (Хендрик, 73), Гудмундссон, Барнс (Вуд, 61), Воукс (Выдра, 90).
"Хаддерсфилд" – Лессль, Леве (Хадерджонай, 86), Йоргенсен, Шиндлер, Дурм, ван Ла Парра (Мунье, 59), Хогг, Муй, Биллинг, Притчард, Депуатр (Мбенза, 59).
Предупреждения: Депуатр (58), Ми (74), Йоргенсен (76), Лоутон (90).
"Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон" 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 56 Доэрти.
"Кристал Пэлас" – Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Таунсенд, Шлупп (Серлот, 82), Макартур (Майер, 63), Миливоевич, Заа, Айю (Куяте, 72).
"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Траоре, 87), Моутинью, Элдер Кошта (Саисс, 84), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Кавалейру, 76).
Предупреждения:Макартур (30), Коуди (78), Кастро (88), Куяте (88), ван Анхолт (90), Кавалейру (90), Моутинью (90).
"Тоттенхэм" – "Кардифф" 1:0 (1:0)
Гол:1:0 – 8 Дайер.
"Тоттенхэм" – Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 85), Дайер, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 72), Кейн.
"Кардифф" – Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Роллс, Артер, Мерфи, Камараса, Хойлетт (Харрис, 78), Патерсон (Уорд, 78; Рид, 85).
Предупреждения:Санчес (51), Кейн (59), Алдервейрелд (68), Артер (90).
Удаление: Роллс (58).
"Уотфорд" – "Борнмут" 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – 14 Брукс, 0:2 – 33, пенальти Кинг, 0:3 – 45 Кинг, 0:4 – 47 Уилсон.
"Уотфорд" – Фостер, Кэткарт, Холебас, Фемения, Кабаселе, Хьюз (Мариаппа, 55), Капу, Дукуре, Перейра (Деулофеу, 74), Дини, Грэй (Саксесс, 55).
"Борнмут" – Бегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Кук (Серман, 78), Лерма, Фрэйзер (Станислас, 66), Брукс (Гослинг, 70), Кинг, Уилсон.
Предупреждения: Кабаселе (11), Кэткарт (22), Холебас (68), Серман (87), Дукуре (89).
Удаление: Кабаселе (32).
Чемпионат Англии
8-й тур
"Лестер" – "Эвертон" 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – 7 Ришарлисон, 1:1 – 40 Рикарду Перейра, 1:2 – 77 Сигурдссон.
"Лестер" – Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра (Окадзаки, 86), Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Геззаль, 80), Ихеаначо (Олбрайтон, 67), Варди.
"Эвертон" – Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Бернард (Шнайдерлин, 90), Дэвис (Тосун, 71), Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 90), Сигурдссон, Ришарлисон, Гуйе.
Предупреждения: Амарти (31), Морган (43), Дэвис (45), Чилуэлл (90).
Удаление: Морган (63).
"Бернли" – "Хаддерсфилд" 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 20 Воукс, 1:1 – 66 Шиндлер.
"Бернли" – Харт, Тарковски, Тэйлор, Ми, Лоутон, Корк, Леннон, Вествуд (Хендрик, 73), Гудмундссон, Барнс (Вуд, 61), Воукс (Выдра, 90).
"Хаддерсфилд" – Лессль, Леве (Хадерджонай, 86), Йоргенсен, Шиндлер, Дурм, ван Ла Парра (Мунье, 59), Хогг, Муй, Биллинг, Притчард, Депуатр (Мбенза, 59).
Предупреждения: Депуатр (58), Ми (74), Йоргенсен (76), Лоутон (90).
"Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон" 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 56 Доэрти.
"Кристал Пэлас" – Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Таунсенд, Шлупп (Серлот, 82), Макартур (Майер, 63), Миливоевич, Заа, Айю (Куяте, 72).
"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Траоре, 87), Моутинью, Элдер Кошта (Саисс, 84), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Кавалейру, 76).
Предупреждения:Макартур (30), Коуди (78), Кастро (88), Куяте (88), ван Анхолт (90), Кавалейру (90), Моутинью (90).
"Тоттенхэм" – "Кардифф" 1:0 (1:0)
Гол:1:0 – 8 Дайер.
"Тоттенхэм" – Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 85), Дайер, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 72), Кейн.
"Кардифф" – Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Роллс, Артер, Мерфи, Камараса, Хойлетт (Харрис, 78), Патерсон (Уорд, 78; Рид, 85).
Предупреждения:Санчес (51), Кейн (59), Алдервейрелд (68), Артер (90).
Удаление: Роллс (58).
"Уотфорд" – "Борнмут" 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – 14 Брукс, 0:2 – 33, пенальти Кинг, 0:3 – 45 Кинг, 0:4 – 47 Уилсон.
"Уотфорд" – Фостер, Кэткарт, Холебас, Фемения, Кабаселе, Хьюз (Мариаппа, 55), Капу, Дукуре, Перейра (Деулофеу, 74), Дини, Грэй (Саксесс, 55).
"Борнмут" – Бегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Кук (Серман, 78), Лерма, Фрэйзер (Станислас, 66), Брукс (Гослинг, 70), Кинг, Уилсон.
Предупреждения: Кабаселе (11), Кэткарт (22), Холебас (68), Серман (87), Дукуре (89).
Удаление: Кабаселе (32).
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