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"Ювентус" одержал 8-ю победу в Серии А

Туринский "Ювентус" одержал восьмую победу в восьми стартовых матчах Серии А над "Удинезе" (2:0).

Чемпионат Италии

8 тур

"Удинезе" – "Ювентус" 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 33 Бентанкур, 0:2 – 37 Роналду.

"Удинезе" – Скуффет, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Нюйтинк, Фофана, Бехрами (Пуссетто, 62), Мандрагора, Барак (Теодорчик, 75), де Пауль, Лазанья (Фелипе Визеу, 86).

"Ювентус" – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич (Бардзальи, 89), Матюиди (Джан, 46), Роналду, Дибала (Бернардески, 66), Манджукич.

Предупреждения: де Пауль (50), Самир (79), Лазанья (82), Манджукич (90).
Теги: Ювентус Удинезе
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