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Несмотря на обвинения в изнасиловании, Роналду снова забил шикарный гол (видео)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь отметился забитым голом несмотря на сложные психологические условия - португальца обвиняют в изнасиловании.

Этот гол стал четвертым в серии А. Роналду набрал 9-е очко (4+5) по системе "гол+пас" в 9 матчах за туринский клуб.


Теги: Ювентус Удинезе Роналду
Сегодня, 22:18
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