Жозе Моуринью выругался на камеру после волевой победы над "Ньюкаслом" (видео)

The reporter who said he'll be sacked no matter what the result against Newcastle https://t.co/O0fYaaZ44w — Glazers Out! (@WeAreAUtdClub) October 6, 2018

В интернете появилось видео, снятое на поле после матча 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" (3:2).На нем запечатлен главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, победно вскидывающий кулак и произносящий какие-то слова.Специалисты, читающий по губам, предположили, что Моуринью ругался на камеру по-португальски. Он сказал: "Fodas filhos de puta" ("пошли на***, дети ш***и")После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.