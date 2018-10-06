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Жозе Моуринью выругался на камеру после волевой победы над "Ньюкаслом" (видео)

В интернете появилось видео, снятое на поле после матча 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" (3:2).

На нем запечатлен главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, победно вскидывающий кулак и произносящий какие-то слова.

Специалисты, читающий по губам, предположили, что Моуринью ругался на камеру по-португальски. Он сказал: "Fodas filhos de puta" ("пошли на***, дети ш***и")



После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ньюкасл
Сегодня, 23:05
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