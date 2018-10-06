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"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года

Мадридский "Реал" не забил в четырех матчах подряд. Последний раз подобное происходило 33 года назад — в апреле 1985 года, сообщает OptaJose.

В безголевую серию вошли следующие матчи: "Севилья" — "Реал" — 3:0 (Примера), "Реал" — "Атлетико" — 0:0 (Примера), ЦСКА — "Реал" — 1:0 (Лига чемпионов), "Алавес" — "Реал" — 1:0 (Примера).

Следующий матч "Реала" состоится 20 октября: команда Хулена Лопетеги примет на своем поле "Леванте" в 9-м туре чемпионата Испании.
Теги: Реал
Вчера, 23:30
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#3  Batman   (Сегодня, 01:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
алАвесу не забил - Это Гинер всё купил innocent
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  Игорёк   (Вчера, 23:45)
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Болеет за:
«Локомотив»
spiri,
Бавария тоже сливает? blush
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
#1  spiri   (Вчера, 23:32)
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Болеет за:
«Зенит»
кто-то кого-то сливает?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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