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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Адвокат Майорги обвиняет полицию в сокрытии улик по "делу Роналду"
Лесли Стовэлл, адвокат американки Кэтрин Майорги, узнал интересные детали расследования по делу об обвинениях в изнасиловании своей клиентки форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Сторона Майорги выразила уверенность в том, что полиция Невады, расследующая дело, скрыла некоторые улики.
По некоторой информации известно, юрист настаивает, что в полиции нет показаний Майорги, которые она дала в 2009 году. Кроме того, отсутствуют платье и нижнее белье, которые были на девушке в тот вечер, когда якобы произошло изнасилование.
Газета.ру
Сторона Майорги выразила уверенность в том, что полиция Невады, расследующая дело, скрыла некоторые улики.
По некоторой информации известно, юрист настаивает, что в полиции нет показаний Майорги, которые она дала в 2009 году. Кроме того, отсутствуют платье и нижнее белье, которые были на девушке в тот вечер, когда якобы произошло изнасилование.
Газета.ру
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