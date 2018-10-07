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Адвокат Майорги обвиняет полицию в сокрытии улик по "делу Роналду"

Лесли Стовэлл, адвокат американки Кэтрин Майорги, узнал интересные детали расследования по делу об обвинениях в изнасиловании своей клиентки форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Сторона Майорги выразила уверенность в том, что полиция Невады, расследующая дело, скрыла некоторые улики.

По некоторой информации известно, юрист настаивает, что в полиции нет показаний Майорги, которые она дала в 2009 году. Кроме того, отсутствуют платье и нижнее белье, которые были на девушке в тот вечер, когда якобы произошло изнасилование.

Газета.ру
Сегодня, 08:51
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