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Тренер "Баварии" назвал причины разгрома от "Боруссии М"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата Германии от "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Для действующего чемпиона Германии это поражение стало вторым кряду во внутреннем первенстве.

"Мы начали хорошо в первые десять минут, а затем сделали слишком много отдельных ошибок. И тогда случились голы. Три выстрела, три гола. Поздравляем "Боруссию". Они не оставили наши ворота в безопасности в первом тайме. И теперь нам надо смириться с поражением", - цитирует Ковача Bild.

Газета.ру
Теги: Бавария Боруссия М
Сегодня, 09:43
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 10:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Слабый тренер, без имени и без достижений. Для "Баварии" не подходит и его назначение было ошибкой.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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