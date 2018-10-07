Тренер "Баварии" назвал причины разгрома от "Боруссии М"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата Германии от "Боруссии" из Менхенгладбаха.Для действующего чемпиона Германии это поражение стало вторым кряду во внутреннем первенстве."Мы начали хорошо в первые десять минут, а затем сделали слишком много отдельных ошибок. И тогда случились голы. Три выстрела, три гола. Поздравляем "Боруссию". Они не оставили наши ворота в безопасности в первом тайме. И теперь нам надо смириться с поражением", - цитирует Ковача Bild.