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Серхио Рамос против увольнения Лопетеги из "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" выступил против увольнения главного тренера команды Хулена Лопетеги. "Королевский клуб" в последних четырех матчах не забил ни одного гола, потерпев три поражения.

"Смена тренера - это всегда плохо. Это стало бы безумием. У нас длинный сезон, предстоит долгий путь. Тот, кто говорит, что "Реал" мертв, ошибается.

Игроки первыми должны улучшить игру. Неправильно перекладывать вину на кого-то другого. Мы на правильном пути, несмотря на неудачные результаты", - цитирует Рамоса Reuters.

"Спорт-Экспресс.ру"
Теги: Рамос Лопетеги Реал
Сегодня, 10:56
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Веское и верное слово в поддержку тренера. Респект Серхео Рамосу!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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