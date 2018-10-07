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Премьер-министр Португалии поддержал Роналду, обвиняемого в изнасиловании

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта поддержал нападающего португальской сборной Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании.

"Люди не должны забывать о презумпции невиновности. Нельзя считать кого-либо виновным, исходя только из обвинений. Если и есть какие-то доказательства, то они касаются того, что мы говорим о необыкновенном профессионале и экстраординарном спортсмене, который повышает престиж Португалии", — цитирует премьер-министра AP.
Теги: Роналду
Сегодня, 10:57
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