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"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": стали известны стартовые составы

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" объявили составы на матч 8-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль": Алиссон - Гомез, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Милнер, Хендерсон - Мане, Салах, Фирмину.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уолкер, Стоунс, Лапорт, Менди - Фернандинью, Д. Силва, Б. Силва - Махрез, Стерлинг, Агуэро.
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
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