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Александр Головин отдал голевую передачу в матче с "Ренном" (видео)

"Монако" сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Ренна".

На 49-й минуте гол забил нападающий Радамель Фалькао. Результативный пас на счету российского хавбека монегасков Александра Головина. Футболист сборной России, напомним, перешел в "Монако" в летнее трансферное окно из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Теги: Головин Монако Ренн
Сегодня, 19:33
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#1  челсик  Россия (Сегодня, 20:10)
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Болеет за:
«Спартак»
нужно ЗМС давать
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
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