Александр Головин отдал голевую передачу в матче с "Ренном" (видео)

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На 49-й минуте гол забил нападающий Радамель Фалькао. Результативный пас на счету российского хавбека монегасков Александра Головина. Футболист сборной России, напомним, перешел в "Монако" в летнее трансферное окно из ЦСКА за 30 миллионов евро.
На 49-й минуте гол забил нападающий Радамель Фалькао. Результативный пас на счету российского хавбека монегасков Александра Головина. Футболист сборной России, напомним, перешел в "Монако" в летнее трансферное окно из ЦСКА за 30 миллионов евро.
#ASMSRFC - Le but de Radamel Falcao qui ?galise pour Monaco : pic.twitter.com/qqzQbgDnan— Causerie de L1 Vid?os (@CauserieL1Vids) October 7, 2018
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