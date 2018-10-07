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"Атлетико" вышел на первое место

"Атлетико" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:0).

Чемпионат Испании

8 тур

"Атлетико" – "Бетис" 1:0

Голы: Корреа, 74

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Арьяс, 74), Луис, Годин, Эрнандес, Сауль, Коке, Эрнандес, Лемар (Корреа, 57), Калинич (Парти, 66), Гризманн

"Бетис": Лопес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Герреро (Санабрия, 81), Гуардадо (Карвалью, 17), Каналес, Санчес (Тельо, 66), Ло Чельсо, Морон

Предупреждения: Фирпо, 41, Хуанфран, 47, Годин, 58, Луис, 77, Сауль, 78, Бартра, 85, Эрнандес, 88, Морон, 90+3
Теги: Атлетико Бетис
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