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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:31
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
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"Атлетико" вышел на первое место
"Атлетико" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:0).
Чемпионат Испании
8 тур
"Атлетико" – "Бетис" 1:0
Голы: Корреа, 74
"Атлетико": Облак, Хуанфран (Арьяс, 74), Луис, Годин, Эрнандес, Сауль, Коке, Эрнандес, Лемар (Корреа, 57), Калинич (Парти, 66), Гризманн
"Бетис": Лопес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Герреро (Санабрия, 81), Гуардадо (Карвалью, 17), Каналес, Санчес (Тельо, 66), Ло Чельсо, Морон
Предупреждения: Фирпо, 41, Хуанфран, 47, Годин, 58, Луис, 77, Сауль, 78, Бартра, 85, Эрнандес, 88, Морон, 90+3
Чемпионат Испании
8 тур
"Атлетико" – "Бетис" 1:0
Голы: Корреа, 74
"Атлетико": Облак, Хуанфран (Арьяс, 74), Луис, Годин, Эрнандес, Сауль, Коке, Эрнандес, Лемар (Корреа, 57), Калинич (Парти, 66), Гризманн
"Бетис": Лопес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Герреро (Санабрия, 81), Гуардадо (Карвалью, 17), Каналес, Санчес (Тельо, 66), Ло Чельсо, Морон
Предупреждения: Фирпо, 41, Хуанфран, 47, Годин, 58, Луис, 77, Сауль, 78, Бартра, 85, Эрнандес, 88, Морон, 90+3
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