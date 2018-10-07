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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
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Голевой пас Головина не спас "Монако" от поражения в матче с "Ренном"
"Монако" уступил "Ренну" в матче 9-го тура чемпионата Франции. В составе красно-белых гол забил нападающий Радамель Фалькао, результативную передачу отдал российский хавбек Александр Головин.
Чемпионат Франции
9 тур
"Монако" – "Ренн" 1:2
Голы: Сильва, 14, Фалькао, 49, Бен-Арфа, 77
"Монако": Субашич, Раджи, Хенрихс, Глик, Жемерсон, Сидибе, Аолу (Шадли, 46), Тилеманс, Головин, Силла (Йоветич 78), Фалькао
"Ренн": Диалло, Зеффан (Буриго, 63), Траоре, Бенсебаини, Мешер, Сильва, Андре, Гренье, Бен-Арфа, Сарр (Юханссон, 82), Кастильо (Ньянг, 63)
Предупреждения: Жемерсон, 60, Тилеманс, 65, Сильва, 66, Глик, 75, Головин, 79, Сидибе, 85
Удаления: Раджи, 45+1
Чемпионат Франции
9 тур
"Монако" – "Ренн" 1:2
Голы: Сильва, 14, Фалькао, 49, Бен-Арфа, 77
"Монако": Субашич, Раджи, Хенрихс, Глик, Жемерсон, Сидибе, Аолу (Шадли, 46), Тилеманс, Головин, Силла (Йоветич 78), Фалькао
"Ренн": Диалло, Зеффан (Буриго, 63), Траоре, Бенсебаини, Мешер, Сильва, Андре, Гренье, Бен-Арфа, Сарр (Юханссон, 82), Кастильо (Ньянг, 63)
Предупреждения: Жемерсон, 60, Тилеманс, 65, Сильва, 66, Глик, 75, Головин, 79, Сидибе, 85
Удаления: Раджи, 45+1
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