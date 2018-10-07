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Голевой пас Головина не спас "Монако" от поражения в матче с "Ренном"

"Монако" уступил "Ренну" в матче 9-го тура чемпионата Франции. В составе красно-белых гол забил нападающий Радамель Фалькао, результативную передачу отдал российский хавбек Александр Головин.

Чемпионат Франции

9 тур

"Монако" – "Ренн" 1:2

Голы: Сильва, 14, Фалькао, 49, Бен-Арфа, 77

"Монако": Субашич, Раджи, Хенрихс, Глик, Жемерсон, Сидибе, Аолу (Шадли, 46), Тилеманс, Головин, Силла (Йоветич 78), Фалькао

"Ренн": Диалло, Зеффан (Буриго, 63), Траоре, Бенсебаини, Мешер, Сильва, Андре, Гренье, Бен-Арфа, Сарр (Юханссон, 82), Кастильо (Ньянг, 63)

Предупреждения: Жемерсон, 60, Тилеманс, 65, Сильва, 66, Глик, 75, Головин, 79, Сидибе, 85

Удаления: Раджи, 45+1
Теги: Монако Ренн Головин
Сегодня, 20:04
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#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Пора Головину продавать СВОЙ клуб..
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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