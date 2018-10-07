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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не забили голов

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Сити" - 0:0. На 85-й минуте полузащитник "горожан" Рияд Марез не забил с пенальти.

Чемпионат Англии

8 тур

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 0:0

"Ливерпуль": Бекер, Гомес, Робертсон, Ловрен, Дейк, Хендерсон, Милнер (Кейта, 29), Вейналдум, Салах, Фирмино (Старридж, 72), Мане

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Силва, Сильва, Стерлинг (Зане, 76), Марез, Агуэро (Жезус, 66)

Предупреждения: Силва, 21, Агуэро, 56, Менди, 64, Вейналдум, 90
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
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