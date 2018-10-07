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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:31
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
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Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (4)
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не забили голов
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Сити" - 0:0. На 85-й минуте полузащитник "горожан" Рияд Марез не забил с пенальти.
Чемпионат Англии
8 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 0:0
"Ливерпуль": Бекер, Гомес, Робертсон, Ловрен, Дейк, Хендерсон, Милнер (Кейта, 29), Вейналдум, Салах, Фирмино (Старридж, 72), Мане
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Силва, Сильва, Стерлинг (Зане, 76), Марез, Агуэро (Жезус, 66)
Предупреждения: Силва, 21, Агуэро, 56, Менди, 64, Вейналдум, 90
Чемпионат Англии
8 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 0:0
"Ливерпуль": Бекер, Гомес, Робертсон, Ловрен, Дейк, Хендерсон, Милнер (Кейта, 29), Вейналдум, Салах, Фирмино (Старридж, 72), Мане
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, Силва, Сильва, Стерлинг (Зане, 76), Марез, Агуэро (Жезус, 66)
Предупреждения: Силва, 21, Агуэро, 56, Менди, 64, Вейналдум, 90
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