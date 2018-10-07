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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:31
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
16:47
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
15:58
"Ахмат" и "Анжи" не забили голов (3)
"Ахмат" и "Анжи" не забили голов (3)
15:21
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть (33)
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть (33)
14:52
Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (4)
Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (4)
Денис Черышев - в запасе "Валенсии" на матч с "Барселоной"
"Валенсия" объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".
"Валенсия": Нету - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Кондогбиа, Гедеш - Батшуайи, Гамейро.
Запасные: Доменек, Мурильо, Черышев, Лато, Коклен, Васс, Родриго.
"Валенсия": Нету - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Кондогбиа, Гедеш - Батшуайи, Гамейро.
Запасные: Доменек, Мурильо, Черышев, Лато, Коклен, Васс, Родриго.
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