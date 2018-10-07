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Денис Черышев - в запасе "Валенсии" на матч с "Барселоной"

"Валенсия" объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

"Валенсия": Нету - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Кондогбиа, Гедеш - Батшуайи, Гамейро.

Запасные: Доменек, Мурильо, Черышев, Лато, Коклен, Васс, Родриго.
Теги: Валенсия Барселона
Сегодня, 21:07
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