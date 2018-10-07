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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Валенсия" с Денисом Черышевым дала бой "Барселоне"
"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:1).
Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев появился на поле на 12-й минуте, заменив форварда Гонсалу Гедеша, получившего травму.
Чемпионат Испании
8 тур
"Валенсия" – "Барселона" 1:1
Голы: Гарай, 2 - Месси, 23.
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Габриэль, Кондогбиа (Коклен, 79), Парехо, Солер, Гедеш (Черышев, 12), Гамейро (Родриго, 67), Батшуайи.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Артур (Рафинья, 88), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 84), Месси, Суарес.
Предупреждения: Суарес, 41, Солер, 43, Коутиньо, 58, Парехо, 58.
Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев появился на поле на 12-й минуте, заменив форварда Гонсалу Гедеша, получившего травму.
Чемпионат Испании
8 тур
"Валенсия" – "Барселона" 1:1
Голы: Гарай, 2 - Месси, 23.
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Габриэль, Кондогбиа (Коклен, 79), Парехо, Солер, Гедеш (Черышев, 12), Гамейро (Родриго, 67), Батшуайи.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Артур (Рафинья, 88), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 84), Месси, Суарес.
Предупреждения: Суарес, 41, Солер, 43, Коутиньо, 58, Парехо, 58.
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