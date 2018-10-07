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"Валенсия" с Денисом Черышевым дала бой "Барселоне"

"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:1).

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев появился на поле на 12-й минуте, заменив форварда Гонсалу Гедеша, получившего травму.

Чемпионат Испании

8 тур

"Валенсия" – "Барселона" 1:1

Голы: Гарай, 2 - Месси, 23.

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Габриэль, Кондогбиа (Коклен, 79), Парехо, Солер, Гедеш (Черышев, 12), Гамейро (Родриго, 67), Батшуайи.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Артур (Рафинья, 88), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 84), Месси, Суарес.

Предупреждения: Суарес, 41, Солер, 43, Коутиньо, 58, Парехо, 58.
Теги: Валенсия Барселона Черышев
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