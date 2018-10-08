"Не все герои носят плащи!" - у фаната на матче бундеслиги проснулась дикая жажда (фото)

My hero of the Bundesliga weekend - this Fortuna D?sseldorf fan. Carrying at least seven beers *and* a bratwurst. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/xjCG2nHKxa — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) October 7, 2018

Немецкий болельщик на матче "Фортуна" - "Шальке" взорвал интернет.Фанат стоял как минимум с семью кружками пива в руках, а во рту держал хот-дог.Скриншот фаната из телетрансляции собрал тысячи лайков и перепостов. Пользователи восхищались невероятной способностью мужчины. "Не все герои носят плащи", "он бы смог работать на Октоберфесте", "вот это жажда у мужика!", "я вдохновлен", "Надеюсь, что хотя бы хот-дог — его", — писали люди.