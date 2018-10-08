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"Не все герои носят плащи!" - у фаната на матче бундеслиги проснулась дикая жажда (фото)

Немецкий болельщик на матче "Фортуна" - "Шальке" взорвал интернет.

Фанат стоял как минимум с семью кружками пива в руках, а во рту держал хот-дог.

Скриншот фаната из телетрансляции собрал тысячи лайков и перепостов. Пользователи восхищались невероятной способностью мужчины. "Не все герои носят плащи", "он бы смог работать на Октоберфесте", "вот это жажда у мужика!", "я вдохновлен", "Надеюсь, что хотя бы хот-дог — его", — писали люди.

Теги: Фортуна Шальке
Сегодня, 15:59
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#1  игра  г. Москва (Сегодня, 16:15)
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Вот, не все же егэшные инфантильные м .. хорошие люди.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
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