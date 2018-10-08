Алексей Еськов рассудит сборные Фарерских островов и Азербайджана

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче Лиги наций между сборными Фарерских островов и Азербайджана, сообщает официальный сайт УЕФА.Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин, Антон Аверьянов, Владислав Безбородов, Михаил Вилков. Резервный судья – Валерий Данченко.