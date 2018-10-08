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Алексей Еськов рассудит сборные Фарерских островов и Азербайджана

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче Лиги наций между сборными Фарерских островов и Азербайджана, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин, Антон Аверьянов, Владислав Безбородов, Михаил Вилков. Резервный судья – Валерий Данченко.
Теги: Еськов Сборная Фарерских островов Сборная Азербайджана
Сегодня, 16:07
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#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Х-ха, с*ка, уровень!!! grinning
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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