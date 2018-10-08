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ГУВД Москвы – о драке Кокорина и Мамаева с чиновниками: проводится проверка

Сотрудники ГУВД Москвы проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы.

Ранее Минпромторг подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке пострадал директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. Как утверждает источник, конфликт чиновника произошел с футболистами - нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

"По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:12
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#18  Серж1  Питер (Сегодня, 20:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Makc33,ты серьезно не врубаешься или просто сам из этой банды. я конечно не оправдываю кокошу с мамаем,но чиновники это враги народа
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#17  Черный Лис   (Сегодня, 20:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
а ты походу вообще не рубишь, что такое драка и что такое побои.

И что же это?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#16  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 20:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Насколько я понял, именно чиновник начал драку, когда М и К ему нахамили.


На чемпе уже есть статья где зам главы фгуп "нами" уже опроверг инфу про Гайсина. Там никому гемор не нужен. А прессе статьи построчить хлебом не корми. Проститутки.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 20:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Сибирячок
С *** ли эксперты? Это просто пожелание такое для в корень охуевших дегенератов.

Ты никогда не дрался? Или три года сидки не для тебя, а только для тех кто тебе не нравится?

а ты походу вообще не рубишь, что такое драка и что такое побои.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  Черный Лис   (Сегодня, 19:59)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
При чем тут чиновники ?Там любой мог пострадать ,любой на их месте А персонал не люди? Это обычное пьяное быдло и без разницы кто был чиновник или обычный человек

Насколько я понял, именно чиновник начал драку, когда М и К ему нахамили.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#13  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 19:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну прям трагедия, одни мажоры попи3дились с другими. Самое смешное, что вполне возможно кроме словесной перепалки и кинутого стула куда то в сторону ничего не было.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#12  CaR-MeN   (Сегодня, 19:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бред какой то -)) Они же не отбиты на голову -)) Скорей всего отбивались уже
Регистрация: 4.09.2012 [жалоба]
#11  duha  Зауралье (Сегодня, 19:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Гайсин....Пак..... может случайно по делу отработались футболеры то наши...... joy


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#10  Makc33   (Сегодня, 19:56)
  • +1
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online

Цитата: Серж1
что то у чиновников много защитников,можно подумать они заботятся днем и ночью о народе.

Ну да .Заботятся только Кокорин и Мамаев При чем тут чиновники ?Там любой мог пострадать ,любой на их месте А персонал не люди? Это обычное пьяное быдло и без разницы кто был чиновник или обычный человек
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  Черный Лис   (Сегодня, 19:53)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
С *** ли эксперты? Это просто пожелание такое для в корень охуевших дегенератов.

Ты никогда не дрался? Или три года сидки не для тебя, а только для тех кто тебе не нравится?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 19:48)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
эксперты по тюремным развлечениям

С *** ли эксперты? Это просто пожелание такое для в корень охуевших дегенератов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Черный Лис   (Сегодня, 19:43)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vadimus_I
Цитата: Сибирячок
Посадить бы всех участников на пару-тройку лет на зону и другим урок будет. Пусть все четверо в одной камере посидят и в одном отряде лес валят.

писи: И Роналду им для развлечения под шконку.

Какоше и Мамаю никакой Кристинки не надо, у них и вдвоём неплохо получится, петушки реальные.

эксперты по тюремным развлечениям
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#6  Серж1  Питер (Сегодня, 19:42)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
что то у чиновников много защитников,можно подумать они заботятся днем и ночью о народе.
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#5  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока Малахов не проведёт расследование, ни чего не будет. Не переключайтесь
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#4  Vadimus_I  г.Уфа (Сегодня, 19:36)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Посадить бы всех участников на пару-тройку лет на зону и другим урок будет. Пусть все четверо в одной камере посидят и в одном отряде лес валят.

писи: И Роналду им для развлечения под шконку.

Какоше и Мамаю никакой Кристинки не надо, у них и вдвоём неплохо получится, петушки реальные.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:28)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Сибирячок
Посадить бы всех участников на пару-тройку лет на зону

за драку? flushed

Нет, блин, за госизмену.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Черный Лис   (Сегодня, 19:28)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Посадить бы всех участников на пару-тройку лет на зону

за драку? flushed
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:27)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посадить бы всех участников на пару-тройку лет на зону и другим урок будет. Пусть все четверо в одной камере посидят и в одном отряде лес валят.

писи: И Роналду им для развлечения под шконку.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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