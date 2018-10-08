ГУВД Москвы – о драке Кокорина и Мамаева с чиновниками: проводится проверка

Сотрудники ГУВД Москвы проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы.Ранее Минпромторг подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой сегодня в драке пострадал директор департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. Как утверждает источник, конфликт чиновника произошел с футболистами - нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин."По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.