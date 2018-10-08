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Футбольная ассоциация расследует слова Жозе Моуринью

Футбольная ассоциация Англии собирается расследовать высказывания главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает Sky Sports.

Напомним, после финального свистка в матче с "Ньюкаслом" Моуринью сказал: "Отвалите, дети проституток".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:37
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