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В Грузии пес выбежал на поле во время матча (видео)

Во время матча чемпионата Грузии на поле выбежал пес.

Он довольно долго бегал по полю и даже успел поиграть с вратарем одной из команд. В результате пса увел с поля игрок кутаисского "Торпедо" Давид Хурцилава.

Теги: Видео
Сегодня, 20:53
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#1  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 21:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Газза?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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