В Грузии пес выбежал на поле во время матча (видео)

Во время матча чемпионата Грузии на поле выбежал пес.Он довольно долго бегал по полю и даже успел поиграть с вратарем одной из команд. В результате пса увел с поля игрок кутаисского "Торпедо" Давид Хурцилава.