Источник: Леонарду Жардим покинет "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уйдет в отставку, сообщил в твиттере журналист Ромен Молина.Также он написал, что клуб уже определился с заменой, но не уточняет, кто именно станет новым главным тренером."Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции.