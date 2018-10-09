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Источник: Леонарду Жардим покинет "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уйдет в отставку, сообщил в твиттере журналист Ромен Молина.

Также он написал, что клуб уже определился с заменой, но не уточняет, кто именно станет новым главным тренером.

"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции.
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 19:07
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#2  Quincy   (Сегодня, 19:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А не нужно было соглашаться на навязанного Головина,а теперь вот остался у разбитого корыта
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 19:08)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
чать не Слуцкий


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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