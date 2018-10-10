"Ювентус" не хочет возвращать Погба

Спортивный директор итальянского "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возвращении хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в команду.Полузащитник "красных дьяволов" не вернется в "старую сеньору"."Мы очень любим Погба, но его возвращение исключено. Мы общаемся, но никогда не думали о возможном возвращении", — заявил Паратичи Football Italia.