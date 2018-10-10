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"Ювентус" не хочет возвращать Погба

Спортивный директор итальянского "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возвращении хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в команду.

Полузащитник "красных дьяволов" не вернется в "старую сеньору".

"Мы очень любим Погба, но его возвращение исключено. Мы общаемся, но никогда не думали о возможном возвращении", — заявил Паратичи Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:33
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