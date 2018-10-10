В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск

В Бельгии из-за коррупционного скандала арестовали футбольных арбитров Барта Вертентена и Себастьена Дельферьера. Судьям приписывают участие в договорных матчах, сообщает Fox Sports.Стоит отметить, что они обслуживали матч "Зенит" — "Динамо" Минск. Питерцы победили в том матче со счетом 8:1, хотя за неделю до этого потерпели разгромное поражение в Минске со счетом 0:4.