В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск

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Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 Цюрих 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Лудогорец 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 Ларнака 2 0 0 2 2 5 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 Лейпциг 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 Селтик 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 2 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Копенгаген 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 Славия 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Бордо 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Фенербахче 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Спартак Трнава 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 2 0 0 2 0 3 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Спортинг 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Карабах 2 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск

В Бельгии из-за коррупционного скандала арестовали футбольных арбитров Барта Вертентена и Себастьена Дельферьера. Судьям приписывают участие в договорных матчах, сообщает Fox Sports.

Стоит отметить, что они обслуживали матч "Зенит" — "Динамо" Минск. Питерцы победили в том матче со счетом 8:1, хотя за неделю до этого потерпели разгромное поражение в Минске со счетом 0:4.
Теги: Зенит Динамо Минск
Вчера, 23:14
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19
(5)
#19  bobon777   (Сегодня, 00:40)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
SergioV,
лечись иди, дебил
Регистрация: 25.04.2014 [жалоба]
#18  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:38)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
А что, кто-то сомневался, что матч был договорным?
Не хочется, чтобы вся правда раскрылась, чтобы зенит выгнали из еврокубков, лишили кубка УЕФА 2008 года, выигранного тем же способом - всё-таки российский клуб. Но правда - она такая, всё время наружу рвётся...

Да конечно мы всё покупаем и всем платим. А проворачиваем в основном через бельгийского судью. И самое главное регулярно проплачиваем все команды которые делают свиночпоки с хрюнкомандочкой.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#17  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 00:28)
  • 0
  •  (8)

скоро займуться зенитом публично!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#16  Frodik  Калуга (Сегодня, 00:11)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
по 8-1 вопросов нет. но зенит оброс уже такой аурой, что даже очевидная вещь кажется притягиванием за уши.
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#15  Черный Лис   (Сегодня, 00:02)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alex_Zenitovic
Так-то походу матча судья не давал 2 пенальти в ворота Минска. Да и не было таких моментов где судья откровенно свистел в пользу Зенита

Ты не понимаешь. Он закулисно управлял всей операцией. Этакий профессор Мориарти. Доктор Зло. Удастся ли сыщику Мише из Люберцев и его союзникам из клана Хрюкающего Вихря разоблачить его коварные планы по захвату Мира? Смотрите в следующей серии!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#14  MIG  Piter (Вчера, 23:57)
  • +2
  •  (16)

не, ну новость подали грамотно - в свинарне оживление моментальное ))) игру-то саму никто не помнит, а языком пистеть мастера мама не горюй

Цитата: Миша Люберцы
Ну не бывает , так, чтобы с 0:4...да и в 8 :1 ...

у вас, дол6ое6ов, только 0-7 бывает, а наоборот - нет, т.к. являетесь главным позором России в еврокубках последние 10 лет. Просрали абсолютно все квалификации, всем рыбакам, всем почтальонам. В группе оказываетесь только напрямую, благодаря "лапочиному" судейству. заткнулись бы, но нет же, сидя по уши в грязи в хлеву, есть повод накинуть дерьма на вентилятор. Убожества.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#13  F.Totti  Rome (Вчера, 23:57)
  • -3
  •  (11)

Цитата: Черный Лис
обрисуй всю схему преступления.

для этого есть соответствующие инстанции,не нужно забирать чужой хлеб,пусть работают люди


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Hey mambo, mambo italiano!
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#12  SergioV  Белгород (Вчера, 23:51)
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что, кто-то сомневался, что матч был договорным?
Не хочется, чтобы вся правда раскрылась, чтобы зенит выгнали из еврокубков, лишили кубка УЕФА 2008 года, выигранного тем же способом - всё-таки российский клуб. Но правда - она такая, всё время наружу рвётся...


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#11  Alex_Zenitovic  Санкт-Петербург (Вчера, 23:48)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Так-то походу матча судья не давал 2 пенальти в ворота Минска. Да и не было таких моментов где судья откровенно свистел в пользу Зенита
Регистрация: 16.11.2016 [жалоба]
#10  Черный Лис   (Вчера, 23:45)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
А я - говорил, что это чистой воды - спектакль. Ну не бывает , так, чтобы с 0:4...да и в 8 :1 ... Всех в тюрьму ..

Ты того....не останавливайся на полпути. Напряги серые клеточки, обрисуй всю схему преступления. Итак, Зенит решил купить игру у Динамо и обратился за этим к бельгийскому судье...Черт, как таинственно! Достойное дело для сыщика Миши из Люберцев....
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#9  Миша Люберцы   (Вчера, 23:39)
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
А я - говорил, что это чистой воды - спектакль. Ну не бывает , так, чтобы с 0:4...да и в 8 :1 ... Всех в тюрьму ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#8  Antip7   (Вчера, 23:35)
  • +1
  •  (11)

С белорусами матч был чистым.. если только сами белорусы не сливали.. но это вряд ли
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#7  Черный Лис   (Вчера, 23:30)
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Он также обслуживал игру Биркиркары и Краснодара (0-3), но такой заголовок бы был никому не интересен smirk
Во, дети Лапочкина уже минусуют, судорожно жмакая копытцем на кнопку.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#6  fox771  Питер-Ленинград (Вчера, 23:25)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ну это уже явный заказ


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#5  winter  Великий Новгород (Вчера, 23:20)
  • +6
  •  (6)

вот оно че)
Регистрация: 14.04.2016 [жалоба]
#4  F.Totti  Rome (Вчера, 23:19)
  • -3
  •  (19)

Очередной скандал бомжей в говночашке,надеюсь на этот раз не замнут,а по полной размотают этот коррупционный клубок,налогоплательщики страны хотят знать правду,на фоне скандала с Кокориным это очень актуально,сколько можно пускать пыль в глаза с искусственными достижениями зени


--------------------
Hey mambo, mambo italiano!
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Ninja   (Вчера, 23:18)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Ну хоть от двух арестованных отвлечься темка есть smile
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#2  anonymous   (Вчера, 23:16)
  • -2
  •  (14)
online

и так было ясно, что матч с душком
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Antip7   (Вчера, 23:16)
  • +2
  •  (8)

Ноу криминалити попёрло.. шозаденьтакой
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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