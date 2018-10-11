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Джон Терри стал помощником нового главного тренера "Астон Виллы"

Дин Смит назначен главным тренером "Астон Виллы". Его ассистентом будет Джон Терри, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

Напомним, что 37-летний Терри несколько дней назад объявил о завершении карьеры футболиста, а теперь готов стать тренером.

В сентябре бывший капитан сборной Англии и "Челси" отказался подписывать контракт со "Спартаком".
Теги: Терри Астон Вилла
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