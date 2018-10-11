"Уотфорд" продолжит сотрудничество с Хавьером Грасией

Руководство "Уотфорда" хочет продлить контракт с экс-наставником "Рубина" Хавьером Грасией.Стороны близки к подписанию нового трехлетнего соглашения. Детали контракта уже практически согласованы.Срок текущего контракта истекает летом 2019 года. "Уотфорд" сейчас идет на 8-м месте в АПЛ, набрав 13 очков в 8 турах.