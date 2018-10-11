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"Челси" направит фанатов, уличенных в расизме, на экскурсии в музей Освенцима

Руководство лондонского "Челси" решило не запрещать посещать стадион болельщикам, уличенным в проявлениях расизма.

Вместо этого клуб отправит фанатов в музей концлагеря в Освенциме. Эту идею лично выдвинул владелец "Челси" Роман Абрамович, являющийся евреем по происхождению.

В Освенциме располагался один из крупнейших нацистских лагерей смерти. За время Второй мировой войны здесь были умерщвлены более полутора миллионов человек, преимущественно – евреи.

The Guardian
Теги: Челси
Сегодня, 11:42
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а как расизм связан с нацизмом?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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