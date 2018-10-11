"Челси" направит фанатов, уличенных в расизме, на экскурсии в музей Освенцима

Руководство лондонского "Челси" решило не запрещать посещать стадион болельщикам, уличенным в проявлениях расизма.Вместо этого клуб отправит фанатов в музей концлагеря в Освенциме. Эту идею лично выдвинул владелец "Челси" Роман Абрамович, являющийся евреем по происхождению.В Освенциме располагался один из крупнейших нацистских лагерей смерти. За время Второй мировой войны здесь были умерщвлены более полутора миллионов человек, преимущественно – евреи.