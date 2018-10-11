У Головина будет новый тренер - "Монако" объявило об отставке Леонарду Жардима

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим сегодня был уволен.Клуб выиграл всего один матч в этом сезоне из 11.Жардим работал с "Монако" с лета 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.Ранее сообщалось, что "Монако" могут возглавить Тьерри Анри или Клаудио Раньери.