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У Головина будет новый тренер - "Монако" объявило об отставке Леонарду Жардима

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим сегодня был уволен.

Клуб выиграл всего один матч в этом сезоне из 11.

Жардим работал с "Монако" с лета 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Монако" могут возглавить Тьерри Анри или Клаудио Раньери.

AS Monaco
Теги: Монако Жардим
Сегодня, 14:19
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#7  Freddy   (Сегодня, 15:41)
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online

Цитата: serega_user
Цитата: cska1971
serega_user,
Судя по игре команды, этот личный тренер просто не догадывался, что можно делать с Саней...

И не только с ним. Команду как будто подменили.

А кто кроме Жардима согласился бы взять Головина,которого ему просто навязали,при новом тренере,не факт что Головин вообще будет играть ,дело тут не в Жардиме,а как коллектив воспринял переход Головина,все же всё понимают, что не за футбольные заслуги его туда взяли и все сразу не могли разучиться играть
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  stepanmlc   (Сегодня, 15:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Зря уволили Жардима, он не виноват, что у Монако состав говно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:10)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
serega_user,
Судя по игре команды, этот личный тренер просто не догадывался, что можно делать с Саней...

И не только с ним. Команду как будто подменили.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 15:00)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
жаль,не повезло парню,еще и Рыболев команду продать собрался anguished
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 14:46)
  • 0
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serega_user,
Судя по игре команды, этот личный тренер просто не догадывался, что можно делать с Саней...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 14:45)
  • -9
  •  (11)
online

Головин обосрался как только можно,опустил Монако в подвал таблицы,на поле полный ноль,но его упорно продолжают пиарить))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:22)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Остался Саня без личного тренера smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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