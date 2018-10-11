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Испания разгромила Уэльс в товарищеском матче

Национальная команда Испании одержала крупную победу над сборной Уэльса в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Уэльс – Испания 1:4

Голы: Алькасер, 8, Рамос, 19, Алькасер, 29, Бартра, 74, Воукс, 89

Уэльс: Хеннесси, Уильямс (Честер, 46), Дэвис (Ричардс, 62), Гантер, Джон (Смит, 62), Ампаду (Кинг, 50), Аллен (Лоуренс, 62), Робертс, Уилсон (Брукс, 46), Рэмси, Воукс

Испания: Хеа (Аррисабалага, 46), Аспиликуэта (Хонни, 63), Альбиоль, Рамос (Бартра, 46), Гайя, Эрнандес, Сауль (Коке, 46), Сьос, Сусо (Родриго, 81), Мората, Алькасер (Аспас, 73)
Теги: Сборная Испании Сборная Уэльса
Вчера, 23:42
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