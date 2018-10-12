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Франция избежала поражения в матче с Исландией

Национальная команда Исландии не сумела удержать победу над сборной Франции в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Франция – Исландия 2:2

Голы: Бьярнасон, 30, Арнасон, 58, Эйолфссон, 86 (авто.), Мбаппе, 90(пен.)

Франция: Льорис, Павар, Динь, Кимпембе, Варан (Зума, 46), Погба (Альваро, 67), Н'Зонзи, Товен (Лемар 59), Жиру, Гризманн (Мбаппе, 60), Дембеле (Пайет, 67)

Исландия: Рунарссон (Халлдорссон, 46), Эйолфссон, Севарссон (Фьолусон, 81), Сигурдссон, Арнасон, Сигурйонссон, Гудмундссон (Паульссон, 71), Бьярнасон, Сигурдссон (Гисласон, 80), Траустасон (Сигторссон, 59), Финнбогасон (Гудмундссон, 46)

Предупреждения: Халлдорссон, 77, Эйолфссон, 89, Жиру, 89, Сигторссон, 89, Сигурйонссон, 90+3, Гудмундссон, 90+3
Теги: Сборная Франции Сборная Исландии
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