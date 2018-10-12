Эден Азар: я лучший игрок в мире

Полузащитник сборной Бельгии и "Челси" Эден Азар оценил свою форму в нынешнем сезоне."Конечно, сейчас я лучший игрок в мире (смеется). Но всегда нужно прогрессировать и развиваться. Например, можно забивать больше голов.Честно говоря, я думаю, что бывал в форме и получше. Статистически у меня сейчас лучший сезон. Но форма была лучше, когда я выступал и за "Лилль", и за "Челси", – сказал Азар.