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Эден Азар: я лучший игрок в мире

Полузащитник сборной Бельгии и "Челси" Эден Азар оценил свою форму в нынешнем сезоне.

"Конечно, сейчас я лучший игрок в мире (смеется). Но всегда нужно прогрессировать и развиваться. Например, можно забивать больше голов.

Честно говоря, я думаю, что бывал в форме и получше. Статистически у меня сейчас лучший сезон. Но форма была лучше, когда я выступал и за "Лилль", и за "Челси", – сказал Азар.

Пресс-служба сборной Бельгии
Теги: Азар Челси Сборная Бельгии
Сегодня, 10:32
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