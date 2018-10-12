"Барселона" начала переговоры о трансфере одного из самых перспективных защитников в мире

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может стать игроком "Барселоны" в ближайшее время.Каталонский клуб уже вступил в переговоры с амстердамцами по трансферу 19-летнего игрока. Де Лигт, со своей стороны, дал понять, что хотел бы перейти в "Барсу".Детали потенциального трансфера пока не уточняются.