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"Барселона" начала переговоры о трансфере одного из самых перспективных защитников в мире

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может стать игроком "Барселоны" в ближайшее время.

Каталонский клуб уже вступил в переговоры с амстердамцами по трансферу 19-летнего игрока. Де Лигт, со своей стороны, дал понять, что хотел бы перейти в "Барсу".

Детали потенциального трансфера пока не уточняются.

Mundo Deportivo
Теги: Барселона Аякс
Сегодня, 10:50
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