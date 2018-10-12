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В "Ювентусе" назвали обвиняемого в изнасиловании Роналду "супергероем"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли выступил в поддержку нападающего туринской команды Криштиану Роналду.

"Дети во всем мире хотят видеть супергероев, и он один из них. В том, что касается спортивной стороны, у нас есть осознание того, что, приобретя Роналду, мы добавили себе ценности. С точки зрения маркетинга, Роналду облегчает распространение нашего бренда по всему миру" — цитирует Аньелли RCS.

Однако президент клуба замечает, что "Ювентус" это не только Роналду, это коллектив. CR7 — это вишенка на слоеном торте, каждый слой которого готовился с терпением и интеллектом".

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 19:26
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#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 19:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы этот отморозок напомаженный твоих родственников изнасиловал...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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