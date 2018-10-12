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Хорватия - Англия: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы Хорватии и Англии на матч Лиги наций.

Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Пиварич, Едвай, Ракитич, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер, Чилуэлл, Стерлинг, Дайер, Баркли, Хендерсон, Рэшфорд, Кейн.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Англии
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